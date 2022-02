Un caleidoscopio de orquídeas toma el Jardín Botánico de Nueva York

Un caleidoscopio de orquídeas recibirá a partir de este viernes a los visitantes del Jardín Botánico de Nueva York, que ha colaborado con el famoso florista y diseñador estadounidense Jeff Leatham en una instalación monumental en la que se utilizan miles de ejemplares de esta especie floral.

Leathman, que también diseñó la muestra de orquídeas de 2020 del Botánico de Nueva York que se vio interrumpida por la pandemia del coronavirus, se ha servido en esta ocasión para su pieza central de una enorme estructura geométrica de diversas caras que están recubiertas por espejos.

A su alrededor, cuatro altas columnas de más de cinco metros de alto repletas de orquídeas naranjas, amarillas y rosas, quedan reflejadas desde un sinfín de ángulos diferentes.

Desde la sala principal, el visitante pasea por los enormes invernaderos del Botánico de Nueva York, donde están expuestas la enorme cantidad de orquídeas con la que cuenta la institución, que tiene una de las colecciones de esta planta más grandes del mundo.

Entre ellas, por ejemplo, ejemplares de orquídeas en miniatura, protegidas en una vitrina de vidrio.

También puede verse un ejemplar de una «vandposis gigantea», original de la región del Sudeste Asiático, y que fue comprado por el Botánico de Nueva York hace más de un siglo, en 1904.

La centenaria planta, que tiene una flor de un amarillo mostaza, fue comprada al prestigioso vivero británico F. Sandler & Co., propiedad del experto en orquídeas de la era victoriana Frederick Sander (1847-1920) que envió a personal por todo el mundo en busca de nuevas especies de esta planta.

La mayoría de los ejemplares que pueden verse en la exposición, en la que la segunda joya de la corona es una sala de enormes cascadas de orquídeas que caen desde el alto techo del invernadero, viven en regiones húmedas del mundo, como Latinoamérica o Asia.

Pero el Botánico neoyorquino también cuenta con raros ejemplares de orquídeas que crecen en zonas desérticas, como la «oeceoclades gracillima», endémica de la isla de Madagascar.

«Esta orquídea de Madagascar parece una planta muerta para que nadie se la coma, para permanecer escondida. De hecho tengo un letrero encima de esta planta en mi invernadero que dice ‘no estoy muerta, no me tires a la basura’, porque he visto a varias personas a punto de tirarla», contó entre risas Hachadourian.