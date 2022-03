«Uncharted» es prohibida en Vietnam por imágenes de polémico mapa

Uncharted, la adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos de Naughty Dog, ha sido prohibida en Vietnam por incluir imágenes de un polémico mapa. El filme, dirigido por Ruben Fleischer y protagonizado por Tom Holland y Mark Wahlberg, iba a aterrizar en las carteleras del país del Sudeste Asiático el próximo viernes, 18 de marzo. La película lleva recaudados más de 301 millones de dólares en todo el mundo.

Los medios estatales vietnamitas anunciaron la prohibición de Uncharted en días pasados.

«Se ha prohibido la distribución de la película después de verla y descubrir que contiene una imagen ilegal de la infame línea de los nuevos puntos», informa la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) (vía Variety).

La conocida como línea de los nueve puntos es la línea trazada por el Gobierno de la República Popular China en el territorio que reclama como suyo en el mar de la China Meridional. Esto incluye las islas Paracelso y Spratly, las rutas de navegación más transitadas del mundo y ricos recursos minerales y energéticos. Estos territorios también son reclamados por las Filipinas, Taiwán, Malasia e Indonesia.

Filipinas registró, en 2013, una solucitud de arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje -con sede en La Haya (Países Bajos)- por el reclamo territorial de China. Todo ello al amparo de de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Tom Holland trabajó de camarero para preparar su papel en ‘Uncharted’ pero le despidieronEl veredicto se conoció en 2016 y estableció que China «no tenía base legal» para reclamar «derechos históricos» sobre los recursos que había allí. También que China no había ejercido control exclusivo sobre las aguas dentro de la línea de los nueve puntos.

China, por su parte, ignoró el fallo y ha estado desarrollando arrecifes de coral e islotes en islas lo suficientemente grandes como para instalar pistas militares y sistemas de armas.

No es la primera vez que esta línea de los nueve puntos provoca problemas en otras producciones audiovisuales. En 2018, la comedia romántica Crazy Rich Asians fue editada en Vietnam para eliminar una escena en la que se mostraba un bolso con un mapa del mundo que parecía incluir la zona de disputa bajo el control de Beijing.

En 2019, Vietnam ordenó, diez días después de su estreno, la retirada de los cines de la película de animación de DreamWorks Abominable. En el filme aparecía un mapa de las nueve líneas. Otros títulos que tuvieron que ser editados por imágenes similares fueron las series Put Your Head On My Shoulder y Madam Secretary.

Vía: Agencias