Van 28 miembros del Tren de Aragua detenidos en 2022

El Tren de Aragua expandió sus acciones delictivas a la frontera con Colombia desde 2019. Actualmente son señalados por las autoridades por extorsión a viajeros y comerciantes, asesinatos, robos, porte de armas y asociación para delinquir. En lo que va de año 2022, las autoridades de ambos países han detenido a 28 miembros de la banda delincuencial.

Las 28 detenciones que van en 2022 fueron realizadas en los dos lados del eje fronterizo. Funcionarios de la Policía de Colombia y de la Guardia Nacional han realizado las aprehensiones. A todo se suma que también tres miembros del Tren de Aragua fueron asesinados en enfrentamientos con las autoridades. También un funcionario policial colombiano fue herido recientemente por parte de los antisociales.

Tres meses de detenciones continuas

En el mes de enero 7 personas fueron detenidas en total. De ellos, cinco fueron capturados por la Guardia Nacional en el municipio Bolívar, cuando intentaron extorsionar a ciclistas que participaron en la Vuelta al Táchira y viajarían a través de Colombia. Esto sucedió el 25 de enero. Unos 6 días después, el 31 de enero, en La Parada, localidad colombiana más cercana a Venezuela, fueron detenidos Carlos Tovar, de 23 años, y Abel López, por pertenecer al Tren de Aragua y participar en homicidios, extorsiones, tráfico y porte de armas. De acuerdo con el reporte policial, un mes antes uno de ellos disparó a un comerciante por no pagar la extorsión.

En febrero fueron detenidos tres delincuentes. El primero, Francisco Cazorla, el 9 de febrero, en el puente internacional Simón Bolívar, que une a Venezuela con Colombia a través del estado Táchira. Era buscado por extorsión, pero al momento de su aprehensión también hubo resistencia a la autoridad y ataque al centinela.

El 12 de febrero, alias El Ruso, tercero al mando del Tren de Aragua, fue detenido por la Policía Metropolitana de Cúcuta en flagrancia mientras extorsionaba a un comerciante; fue entregado a las autoridades militares de Venezuela. Y el 15 de enero, José Daniel Mora fue detenido en La Parada, Colombia, luego de asesinar a un vendedor por no pagar la extorsión.

Marzo es sin duda el mes en que se acentuaron los operativos en contra del Tren de Aragua. El 5 de marzo, David Cabeza, de 36 años, cruzó desde Colombia a Venezuela con uniforme de carretillero, es decir, de quienes están autorizados a ayudar a viajeros con sus maletas. Unos militares lo abordaron y le encontraron panfletos con amenazas a comerciantes.

En medio de estos operativos y ante las constantes denuncias vía redes sociales, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, amenazó al Tren de Aragua. “Prepárense, vamos por ustedes”, dijo el 9 de marzo. Posteriormente, el 15 de marzo fue detenido, en el puente Simón Bolívar, Aular Villegas, quien además de ser parte del grupo irregular, tenía 11 envoltorios de marihuana y 3 de cocaína. También tenía antecedentes penales en Carabobo por hurto y robo.

El 18 de marzo, 8 personas del Tren de Aragua fueron detenidas en el lado venezolano tras las investigaciones sobre las extorsiones de las que eran víctimas residentes, comerciantes y viajeros. “No vamos a permitir que sigan haciendo de las suyas”, dijo el diputado del Consejo Legislativo, Leonard Triana, miembro de la comisión de seguridad ciudadana.

En el 25 de marzo, en Villa del Rosario, Colombia, la policía realizó allanamientos en los que capturó a 8 venezolanos del Tren de Aragua. En medio de la inspección, se desató el enfrentamiento entre delincuentes y uniformados, muriendo uno de los antisociales y un policía resultó herido. En medio de los disparos, dos hombres cruzaron el río Táchira y llegaron a territorio venezolano, allí funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) les pidieron parar y se generó otro enfrentamiento, donde murieron ambos miembros del Tren de Aragua.

A la presencia del Tren de Aragua, se suma el grupo delictivo El Cartel del Golfo e indicó que no puede arremeter contra ellos porque están del lado colombiano. “Pero si llegan a tocar suelo nacional, recibirán la fuerza del estado porque al Táchira no volverá a la violencia. No permitiré que ningún criminal perturbe la tranquilidad del comerciante tachirense, ni de los empresarios, ni ganaderos ni mucho menos de la gente de buen vivir porque en Táchira, la inmensa mayoría es gente del buen vivir”, indicó Triana.

La cifra de 28 detenidos se obtuvo al sumar las minutas policiales a la que tuvo acceso El Pitazo. La cantidad pudiese ser superior, en caso de que los aprehendidos lograron omitir que pertenecían al Tren de Aragua o que las autoridades no lo hicieron público.

Con información de 800Noticias