Víctor Zambrano: “Vamos a hacer cambios importantes para la fanaticada”

El “big leaguer” Víctor Zambrano, viene dispuesto a devolverle a los Tigres de Aragua esos grandes momentos que hicieron historia || Fotos: Eleazar Urbaez

En medio de expectativas, de sanciones, de muchos rumores surgidos en las últimas horas en torno al equipo “Tigres de Aragua”, finalmente este lunes fue revelado el nombre del nuevo presidente de la Fundación “Tigres de Aragua” y lo que ya era un “secreto a voces”, quien estará al mando de los bengalíes a partir de ahora será el “big leaguer”, Víctor Zambrano, quien viene dispuesto a “hacer cambios importantes para la fanaticada y por el campeonato”, como lo expresó a escasos minutos de comparecer ante los medios de comunicación.

Con retos bastante importantes, Zambrano destacó estar agradecido por este nombramiento, por el compromiso que hoy asume con el equipo “con el que quedé campeón, con ese equipo con una gran afición y que espero que pronto vuelva al estadio a apoyar a Los Tigres de Aragua, aquellos que desde 2003 brindaron grandes satisfacciones para los fanáticos, para el estado Aragua y para Venezuela”.

“Todo va bien encaminado”

Precisamente, el principal reto que tiene el nuevo Presidente, es el tema de la OFAC y las sanciones. “Es un tema importante, he conversado con el presidente de la Liga y todas las decisiones que tomaremos van a ser importantes… todo va bien encaminado y la prensa va a ser importante, los fanáticos van a ser importantes para esas alianzas con las grandes ligas”. Exaltó que el bufete de abogados de la Liga, “pidieron una biografía de mi carrera y quienes me conocen sabe el trabajo que he realizado… esperemos que nos den una oportunidad”, acotó.

Descartó a algunos y mencionó a otros

Aprovechó la ocasión para resaltar que “Carlos Guillén y Oswaldo Guillén no están en el tapete como managers para esta temporada”, por lo que espera a la decisión de la OFAC, para saber con qué posibilidades cuenta para el manager. Ha conversado con Buddy Bailey y Luis Sojo y managers puertorriqueños, “pero la decisión espero sea con buen pie y las decisiones que tomemos sean de cara al futuro”. Además de ello dejó clara la buena relación que tiene con peloteros de República Dominicana y México, “quienes me han felicitado y me han brindado el apoyo y lo agradezco”.

¿Y los “bleachers”?

En otro orden de ideas, Zambrano manifestó que entre los grandes cambios a ejecutar, está el que “tengamos una casa confortable y que el fanático regrese, así como en 2003 la casa estaba llena cuando ganamos”. Por tal motivo hizo un llamado a esa afición para que regresen al estadio “…que vengan los niños”.

Precisamente, enfatizó sobre los “bleachers” para los fanáticos “son para compartir… los niños deben tener su espacio… no soy de comprometerme, pero quiero decirle a los fanáticos que si me dan el apoyo necesario, vamos a volver a ver los “bleachers”… para construir un equipo, tienes que tomar en cuenta al fanático y a los peloteros”.

Un logo con garra y poder

En medio de la conferencia de prensa, Víctor Zambrano apuntó en torno a algo que llamó la atención de los presentes y se trata del logo, pues vuelve aquel que se hizo emblemático durante la época de grandes triunfos de los bengalíes.

“La decisión de volver al logo anterior, al logo que fue líder durante bastante tiempo y marcó un pasado importante, es porque quiero deberme al fanático y que esa afición tenga el logo líder, que vean su logo que representa mucho y eso es un regalo para ellos… es una decisión importante y además fue el uniforme que yo utilicé”, puntualizó.