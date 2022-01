Vito Di Frisco rinde homenaje a los venezolanos en el mundo

Foto: Cortesía

El cantautor Vito Di Frisco se ha trazado como meta difundir nuestra música llanera tradicional, en todos los rincones del mundo , como una riqueza, patrimonio que como venezolanos nos pertenece y es un gran motivo de orgullo proyectando nuestro gentilicio y costumbres. En tal sentido, se encuentra promocionando los temas “Mi Esperanza” y “Despedida” , que le cantan a ese venezolano que ha migrado a otros países tras la búsqueda de nuevos horizontes, pero que añora volver a su tierra y afectos.

“Hablar de mi tema promocional, que en realidad son dos temas promocionales que están muy ligados, el primero es ‘Mi Esperanza’, que es de mi autoría( letra y música de Vito Di Frisco) el segundo se titula ‘Despedida’, letra de un compositor apureño Jim Darwin Silva. Son dos canciones que están orientadas, enfocadas hacia los migrantes venezolanos, que se encuentran en cada rinconcito de este planeta.

He tratado de analizar sus corazones, vivencias y plasmarlas para tocar esa fibra de ese venezolano que añora estar en su país, que pronto va a regresar a entregarle esas cosas maravillosas que está aprendiendo. Porque Venezuela necesita de su gente, de su pueblo y yo me encargo de cantarles con mucho cariño y algunos lloran con estas canciones, pero la intención es hacerlos sentir un poquito cerca de su tierra y de su gente”, resaltó Di Frisco.

Para el intérprete la música llanera es la esencia del venezolano, “aunque es del llano, todo el país la adoptó como la música representativa de Venezuela entera, hoy en día en cada estado de Venezuela hay intérpretes, músicos, compositores, que hacen joropos y pasajes, como es la tradición del llano venezolano.

Sin embargo, en cada rinconcito del planeta podemos encontrar magníficos intérpretes para el país, como todo valor cultural de suma importancia que representa parte de lo que somos, de lo que hemos sido y seguiremos siendo, porque cada canción está enmarcada en el amor en nuestros paisajes, en nuestra forma de ser, de vivir.

Es una enseñanza para los jóvenes mostrarles cómo ha sido el llano, cómo ha sido Venezuela en el pasado, como es en el presente y cuáles son las cosas positivas y negativas de cada época, para seguirla proyectando, a fin de que el mundo conozca lo que para mí es la música más bonita del mundo , la música de arpa, cuatro y maracas”, afirmó.

En estos momentos, el cantautor se encuentra planificando, preparando, su gira internacional que emprenderá durante los meses de Abril y Mayo en los Estados Unidos, pues se ha trazado como uno de sus proyectos para este nuevo año, hacer una gran cantidad de conciertos y presentaciones, acompañado del reconocido intérprete Miguelito Díaz y un gran equipo de venezolanos que están comprometidos en defender los colores de Venezuela, tal y cómo lo ha expresado Di Frisco, pues espera llevar a cabo esta meta que desde hace casi seis años, es su norte, y que consiste en que “el mundo debe conocer , saber que existe la música llanera, cada día vamos a ganar fanáticos, por ahora ese es nuestro proyecto y estoy seguro de que se va a concretar, estamos haciendo las gestiones necesarias , para que se pueda dar. Mientras tanto estaré dándole la vuelta al mundo a través de los países de habla hispana. Los proyectos musicales para el 2022, son muy ambiciosos los cuales involucran gran parte de Estados Unidos y Europa, con la esperanza de que Dios nos permita y nos de salud, para seguir haciendo y defendiendo los colores de Venezuela”.

TRAYECTORIA A PULSO

Vito Di Frisco, nació en el estado Apure, uno de los estados con más trayectoria folklórica de música de arpa, cuatro y maracas. Se formó en ese cálido ambiente de fiestas de pueblo, bailes de joropo, contrapunteo, composiciones, en fin, fue lo que conoció desde muy temprana edad, y eso lo llevó a amar esta música y a identificarse con la tierra. Aunque es hijo de un italiano con una mujer criolla, “con una llanera criollita” .

“A pesar de tener esa descendencia extranjera, siempre me incliné hacia esa música, tal vez apoyado por mi padre quien amaba desde lo más profundo de su corazón a esta tierra, que como migrante lo recibió, pues Venezuela abrió los brazos para tantos migrantes, de tantas nacionalidades. Y les dio la oportunidad de surgir como familia, como personas y nuevos venezolanos, eso es una de las cosas maravillosas de este país, por esa razón lo defiendo a través de mis canciones y mi música”, destacó.

Comienza a cantar participando en los festivales escolares, como el de pequeños cantores que se hace en el estado Apure, en el llano venezolano: “El Cantaclaro”. Posteriormente en el liceo componía, hacía canciones, no de forma profesional; hasta que logra su ingreso a la Universidad, iniciando una parte de su carrera, de la mano de los Festivales nacionales universitarios, en la universidad Yacambú, donde cursaba estudios , como casi todos los cantantes de música llanera, en nuestro país. Gana el primer lugar de este concurso.

Después obtiene el segundo lugar en “La Voz Nacional Universitaria”, que se celebró en la ciudad de Barinas, en el año 1999. “Aún muy joven ya me empezaba a destacar en el contrapunteo llanero en la composición de canciones de golpes recios venezolanos y como cantante en distintas tarimas, así empezó mi carrera”, apunta Di Frisco.

Culmina sus estudios universitarios en el año 2004. Se graduó en el 2001 de Licenciado en Gerencia Agroindustrial, en el estado Lara, en la Universidad Yacambú. Y posteriormente obtiene el título de Abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua.

“Yo creo que para mí ser intérprete, cantante de música llanera, es una de las cosas maravillosas que me ha regalado Dios, aparte de mi familia, la vida, para mí es sumamente importante. Porque dicen que todo el que hace lo que le gusta no está trabajando, sino que se está divirtiendo, para mí es muy significativo llevar parte de lo que sé hacer que es cantar y componer a un público , que siempre está ansioso de escuchar la música de su tierra.

He tenido la oportunidad de llevarla a distintas partes de este planeta y donde hay venezolanos, siempre hay amor por nuestro acervo cultural . Es diferente cantarles en Venezuela que cantarles fuera del país, porque las emociones son distintas y de verdad que cada kilómetro que se recorre para encontrarse con un paisano, vale la pena y nunca me cansaré de hacerlo, para llevarles un pedacito del llano, un pedacito de Venezuela a sus corazones. Por eso creo que hasta que Dios me dé la oportunidad de cantar, de interpretar esta música lo haré y es una de las cosas que a El le agradezco”, expresó.

Di Frisco, transmite a través de sus canciones un mensaje de alegría , aunque aborda temas de amor y desamor, presenta al llanero alegre , parrandero, que ama, idolatra esta tierra, sus costumbres, su pueblo, paisajes, mostrando a su país.

“He logrado muchas cosas, cuento con un pueblo maravilloso que siempre me ha respaldado, mi estado Apure de donde soy, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo me considero que si lo he sido”

Para seguir muy de cerca la promisoria carrera del cantautor , pueden acceder a sus redes sociales , Instagram: @vitodifrisco1; también a través de su canal de You Tube : Vito Di Frisco .

