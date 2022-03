Will Smith y Benedict Cumberbatch dejan pocas opciones a Bardem

Will Smith y Benedict Cumberbatch llegan muy aventajados en la carrera por el Óscar al mejor actor protagonista, categoría en la que también compite el español Javier Bardem en su cuarta nominación a los premios de la Academia de Hollywood.

Mientras Bardem ya cuenta con una estatuilla, la de «No Country for Old Men» en 2008, ni Cumberbatch ni Smith atesoran una, lo que se ha convertido en un factor determinante a la hora de promocionar sus trabajos para atraer la atención de los votantes.

En los últimos días de votación también ha tomado impulso Andrew Garfield, de regreso en las alfombras rojas con tres importantes películas estrenadas en el mismo año, «Spider-Man: No Way Home», «The Eyes of Tammy Faye» y «tick, tick… Boom!», la responsable de su nominación.

Finalmente Denzel Washington, candidato al Óscar en una decena de ocasiones y ganador de dos trofeos, no parece que vaya a sumar otro triunfo en una categoría con dos claros favoritos.

Will Smith lo ha intentado todo

Si hubiera un premio a la campaña por el Óscar más entusiasta su ganador sería sin duda Will Smith.

El actor no ha ocultado en ningún momento su interés por hacerse, finalmente, con la estatuilla de la Academia de Hollywood, a la que ya ha aspirado en dos ocasiones: «Ali» (2001) y «The Pursuit of Happyness» (2006).

Percibido como un actor taquillero y de entretenimiento fácil, Smith ha vuelto a ganarse el respeto del «cine serio» con «King Richard», en la que interpreta con todos sus matices al padre de Venus y Serena Williams.

Vía: EFE