El Festival Nuevas Bandas regresa a Caracas de la mano de Cúsica

Tras dos años fuera de la capital, el Festival Nuevas Bandas regresa a Caracas. Para esta edición, la competición musical organizada por Félix Allueva une fuerzas con la productora musical Cúsica como socio estratégico para la entrega 2026.

El anuncio se hizo en Caracas Music Hall, con la presencia de Rodolfo Moleiro (Cúsica) y Félix Allueva (Fundación Nuevas Bandas), quienes oficializaron una alianza que no solo apunta a la logística del festival, sino a su expansión territorial y su reconfiguración operativa.

Esta alianza marca un punto de inflexión para el festival, que por más de tres décadas ha sido vitrina para bandas emergentes. Cúsica, que durante años ha participado en procesos vinculados a la plataforma digital del festival, pasa ahora a ser un aliado en la producción y organización de todas las fases del Festival Nuevas Bandas.

Uno de los elementos centrales del acuerdo es el regreso de la final del festival a Caracas, ciudad donde nació el proyecto. Sin embargo, la alianza prevé el fortalecimiento de los circuitos regionales del concurso en el país.

Aún no se ha revelado la locación exacta de la edición de este año del Festival Nuevas Bandas.

“Vamos a traer la final de vuelta a Caracas, al lugar donde todo comenzó, pero eso no significa que se debiliten los circuitos regionales. Al contrario, vamos a reforzarlos”, dijo Rodolfo Moleiro, director ejecutivo de Cúsica.

En esta edición, la banda ganadora recibirá como premio un contrato con el sello Cúsica Records, inclusión en los carteles de Cúsica Presenta, asesoría en marketing y prensa, entre otros beneficios.

Desde la Fundación Nuevas Bandas, Félix Allueva enmarcó la alianza en la continuidad de un proyecto que ha sobrevivido a distintas coyunturas culturales del país. “Si después de 35 años seguimos aquí, es porque este festival insiste en existir, incluso cuando por muchos años ha parecido una utopía”, señaló.

En esta nueva fase, el festival también revisará sus espacios, formatos y dinámicas de presentación, con una primera etapa de actividades en espacios abiertos en Caracas, mientras se evalúan futuras sedes para las instancias finales.

Las inscripciones para el Festival Nuevas Bandas 2026 ya están abiertas a través de cusica.com para bandas y proyectos interesados en formar parte del circuito.

Las dos últimas ediciones del Festival Nuevas Bandas, 2024 y 2025, se celebraron en la Concha Acústica de Las Delicias en Maracay, estado Aragua. La última entrega del festival que se celebró en Caracas fue en 2023 en la Av. Tamanaco de El Rosal.

Con información de EN…