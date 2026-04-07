GBA anunció rehabilitación de infraestructuras y asfaltado en San Sebastián de los Reyes

En un esfuerzo por continuar territorializando la atención directa al pueblo aragüeño y fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad, tal como lo ha orientado la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, se realizó un extraordinario despliegue en el municipio Sebastián de los Reyes.

La jornada enmarcada en las Agendas Concretas de Acción (ACA), que tuvo como objetivo principal dar respuesta inmediata a las comunidades, fue encabezada por el secretario general de gobierno del estado, Félix Romero; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo y la comisionada institucional, Rosa Espejo.

Durante la inspección se anunció la recuperación de la escuela Brisas del Mosoco de la jurisdicción, la cual será intervenida de manera integral con la rehabilitación del sistema eléctrico, la recuperación de la cancha y la dotación de mesas sillas para fortalecer las áreas de aprendizaje del semillero de la Patria.

De igual manera las autoridades regionales informaron la restauración del Estadio Cuatricentenario de la localidad del sur aragüeño, que se convertirá en unas instalaciones totalmente renovado para fomentar la paz, la recreación y el deporte permitiendo impulsar la masificación deportiva con espacios libres del ocio.

Siguiendo los lineamientos de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de escuchar las necesidades y solicitudes de los ciudadanos, para darles prontas soluciones, el secretario de gobierno Félix Romero, visitó la comunidad Casa Club.

Durante su visita la autoridad regional conversó de primera mano con los vecinos y vecinas de la zona, también informó a la colectividad que gracias a las orientaciones del Gobierno nacional y regional se realizó la aprobación de la colocación de asfaltado de la zona.

Esta acción de suma importancia garantiza una infraestructura en óptimas condiciones, además asegura que los ciudadanos puedan transitar de manera cómoda.

Es importante mencionar que con estas acciones de trabajo enmarcadas en el Plan de la Aragüeñidad, el Gobierno regional, continúa fortaleciendo el vínculo entre el gobierno y las comunidades tal como lo ha orientado el presidente constitucional Nicolás Maduro y continúa liderando la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo el lema ‘’menos escritorio y más territorio’’.

Con información de Ciudad Mcy