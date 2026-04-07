Salvan a familia tras el colapso de una montaña en Táchira

Seis miembros de una familia, entre ellos un adulto mayor, fueron rescatados en horas de la madrugada de este martes 7 de abril, luego de que una montaña se desplomara y dejara completamente atrapadas a unas 140 familias de Mata de Guineo, en el municipio San Judas Tadeo del estado Táchira.

En horas de la noche de este lunes, la montaña tapió parte de la aldea Mata de Guineo. Se supo que una vivienda fue tapiada por el lodo, pero sus habitantes fueron evacuados a casas cercanas a la zona, mientras funcionarios de Protección Civil municipal, de la alcaldía y vecinos colaboraron y ayudaron al rescate en medio de la oscuridad por un camino inclinado e improvisado por otra aldea en medio de la montaña.

Los pobladores siguen esperando respuesta inmediata por parte del gobierno regional y nacional ante la emergencia que se presenta en esta zona montañosa del Táchira.

Vía La Prensa de Monagas