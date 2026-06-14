Aragua domina en la segunda etapa de la Vuelta a La Fría 2026

Con un podio y dos lideratos de velocidad, la delegación de ciclismo de Aragua impuso su ley este sábado en la segunda etapa de la Vuelta Internacional de La Fría 2026, una brillante actuación en el circuito de ruta que ratifica el éxito del plan de masificación deportiva impulsado por el Gobierno regional.

La jornada sobre el asfalto estuvo marcada por el brillo de Jonathan Carrero en la categoría Prejuvenil masculino, quien afrontó con éxito un exigente recorrido de 64,8 kilómetros. El pedalista del team Lotería de Aragua sacó a relucir su casta de rodador y escalador en un trazado de alta exigencia que inició con un rápido circuito de ruta entre Caño Grande, el retorno del Elevado de la Zona Industrial y el sector El Kache, para luego conectar con el Barrio Los Cedros y emprender el duro tramo final pasando por las Aguas Termales hasta la línea de llegada en Las Mesas. El aragüeño se adjudicó un brillante segundo lugar en la etapa, metiendo presión en la clasificación general.

El circuito no solo trajo podios en la línea de meta, sino también el control absoluto de las metas volantes distribuidas a lo largo del trayecto. En este apartado, la pedalista Valery Montero firmó una actuación en la categoría Prejuvenil femenino, devorando los 35,4 kilómetros de ruta para coronarse como la líder absoluta del sprint de la etapa.

La fiesta de los velocistas aragueños continuó en la categoría Infantil masculino, el ciclista José Peña, completó una distancia de 24,6 kilómetro y asi consagrándose líder del sprint de su categoría, demostrando la punta de velocidad y la excelente preparación táctica del equipo aragüeño para dominar las complejas variantes del circuito tachirense.

La delegación se mantiene concentrada y con la motivación a tope, lista para afrontar los kilómetros restantes de esta exigente Vuelta Internacional de La Fría.

Vía: Nota de prensa