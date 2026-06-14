Inaugurado el X Campeonato Estadal de béisbol categoría Sub-5

El semillero del béisbol aragüeño se dio cita en las instalaciones del Estadio Ángel Ramírez de El Consejo, escenario que se vistió de gala para celebrar la inauguración del X Campeonato Estadal de la categoría Sub-5. En un ambiente cargado de fiesta, colorido y un desbordante entusiasmo, más de 100 peloteritos de entre 3 y 4 años iniciaron formalmente el camino en busca de la gloria deportiva, participando en un vistoso desfile inaugural donde estuvieron acompañados por padres, representantes y personal técnico que colmaron las tribunas del diamante.

​Ingrid Montilla, presidenta de Fundarevenga, destacó el éxito de la jornada y afirmó que el municipio se encuentra de fiesta por recibir al talento infantil de la región, lo que demuestra el compromiso que existe con el desarrollo del deporte desde las bases más tempranas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Béisbol del Estado Aragua, Sandro Abreu, ofreció los detalles técnicos de la competición y señaló que en esta décima edición participan cuatro ligas del estado, la Liga Ince, la Liga Sucre, la Liga Las Mercedes y la Liga Revenga, provenientes de los municipios Girardot, Sucre, Ribas y Revenga, de cuyo torneo saldrá la Selección de Iniciación del año 2027.

​En cuanto al formato de competencia, se detalló que la mesa está servida para una semana de intensa actividad en la que se jugarán dos rondas, permitiendo que cada equipo dispute un total de seis encuentros antes de avanzar a la gran final, la cual está pautada para celebrarse el próximo viernes.

Finalmente, Douglas Rodríguez, manager de la Liga Ince, elogió la organización de la jornada de apertura y calificó el evento como una bonita inauguración, recordando que, además de la recreación y el aprendizaje de los niños, al final del calendario el equipo ganador se consagrará justamente como el monarca absoluto de esta categoría Sub-5.

Vía: Nota de prensa