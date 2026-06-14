Reportan casi dos mil muertos por accidentes de moto este año en el país

La seguridad vial en Venezuela atraviesa un periodo crítico debido al aumento de incidentes fatales. El diputado Rubén Limas informó que, entre el primero de enero y el 4 de junio de este año, hubo 1954 fallecidos en accidentes de motocicleta.

Según el parlamentario, esta cifra representa una de las causas principales de mortalidad en la nación y la estadística «supera incluso al cáncer».

Lilian Romero, directora de Asotránsito, atribuyó la responsabilidad de estos hechos a la conducta de los ciudadanos. La experta afirmó que «más del 80% de los siniestros viales es el factor hombre» y aseguró que estas tragedias son evitables con prudencia. Romero resaltó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos la falta de educación vial en quienes obtuvieron sus licencias de forma ilícita o sin la formación necesaria para circular por las calles.

«Tenemos motorizados que desconocen normativas que desconocen señales de tránsito eso es una realidad», advirtió Romero en referencia al caos actual. Entre las causas recurrentes figuran el exceso de velocidad, la ingesta de alcohol y el incumplimiento de las normas en intersecciones. Además, el uso de motocicletas como sustituto del transporte público genera un desorden en las vías y una percepción nula del peligro entre los conductores más jóvenes.

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Ante el riesgo de detenciones preventivas o retención de vehículos para experticias, Romero recomendó el uso de tecnología. «Ustedes utilicen cámaras en los vehículos porque se está prestando para mucha» injusticia o extorsión por parte de terceros tras un choque. Asimismo, instó a los conductores a capturar fotografías panorámicas de la escena para demostrar el cumplimiento de las normas de seguridad, como el uso de luces intermitentes y triángulos de señalización.

La especialista solicitó mayor capacitación para los funcionarios encargados de los levantamientos de accidentes. «Muchos funcionarios desconocen la investigación en un siniestro vial entonces no resguardan las evidencias», lo cual deriva en fallos judiciales erróneos. Romero concluyó que, si bien las leyes venezolanas poseen bases sólidas, requieren una reforma urgente para regular nuevas realidades, tales como las motos eléctricas y la señalización de las autopistas.

Con información de Mundo UR