Millie Bobby Brown percibe la maternidad como su mayor transformación

La actriz británica Millie Bobby Brown contó recientemente en una entrevista para Unicef la manera en que la maternidad ha cambiado su vida y a sí misma. La estrella de ‘Stranger Things’ declaró que nunca imaginó ser capaz de sentir un nivel de amor tan extremo hacia su hija. «Los demás se quedan cortos cuando te dicen que vas a amar mucho a tus hijos», dijo.

En este sentido, para Brown, este nuevo capítulo no solo representa un cambio en su rutina diaria, sino una reconfiguración completa de sus prioridades y de la forma en que percibe el mundo que la rodea.

El amor incomprensible y el «911» familiar

Durante esta charla para la campaña ‘My Parenting Journey’ (Mi trayectoria como madre), la Embajadora de Buena Voluntad de Unicef se abrió sobre lo abrumador que puede ser el inicio de la maternidad. Al ser consultada sobre qué fue aquello para lo que nadie la preparó, la actriz no dudó: el amor. «No entiendo cómo tanto puede pasar en mi corazón. El sentimiento es tan abrumador que resulta simplemente incomprensible», confesó con notable emoción.

Como cualquier madre primeriza, Millie también admitió pasar por momentos de total incertidumbre al ver comportamientos de su bebé y preguntarse si eran normales. Para lidiar con esas dudas, reveló su acertado método de auxilio: «Llamo a mi mamá. Ella es básicamente mi 911», comentó entre risas, añadiendo que su suegra cumple exactamente el mismo rol de apoyo y tranquilidad cuando necesita una segunda opinión.

Cuando se le preguntó por su actividad favorita junto a su hija, ella no lo pensó dos veces. Millie Bobby Brown declaró que ambas comparten una pasión indiscutible: la comida.

«A ella le encanta la comida y a mí me encanta la comida. Así que nuestro lenguaje de amor juntas es comer. Nos sentamos ahí a disfrutar, ella siempre quiere probar lo que yo estoy comiendo y yo siempre termino comiendo lo que ella tiene», relató de forma muy cercana y risueña.

Criar a una niña con un estándar alto

A sus 22 años, la actriz tiene muy claro el impacto que quiere causar en la crianza de su hija. Explicó que asumir la responsabilidad de criar a una niña ha cambiado su perspectiva de vida, impulsándola a aprender constantemente para transmitirle esos conocimientos.

Su meta principal es construir un entorno donde su hija crezca viendo «a mujeres teniendo éxito, apoyándose unas a otras y alcanzando sus sueños». Para Millie, no se trata de crear una fantasía irreal, sino de dar el ejemplo desde la infancia para que su pequeña sepa que nunca debe conformarse con menos.

Para cerrar la entrevista, la joven protagonista de las películas de ‘Enola Holmes’ resumió este nuevo rol familiar en una sola frase que comparte diariamente con su esposo: «Tómalo un día a la vez».

«Mi esposo y yo siempre decimos: ‘Bueno, hoy fue hoy, y mañana será mañana. Ahora, a dormir’», concluyó de manera práctica, dando a entender que el secreto para no abrumarse en este viaje es, simplemente, avanzar jornada tras jornada.

La adoptó

Como se sabe, Millie Bobby Brown se convirtió en mamá a los 21 años, anunciando oficialmente la llegada de su bebé mediante un proceso de adopción en agosto de 2025. Originalmente, la actriz y su esposo, Jake Bongiovi, compartieron la noticia a través de una publicación de Instagram.

La intérprete, nacida en Marbella, España, no tiene intenciones de revelar el rostro o el nombre de su hija. Algo que dijo durante una entrevista a British Vogue.

«Para mí, es realmente importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, decidir compartirla ella misma. No me corresponde a mí ponerla a propósito bajo el ojo público en contra de su voluntad. Si un día elige mostrar su personalidad al mundo, como hice yo de joven, la apoyaremos. Pero ahora que es tan pequeña, nuestro trabajo como padres es blindarla de eso», puntualizó al respecto.

Con información de ÚN…