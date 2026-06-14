OPSU abre registro del Sistema Nacional de Ingreso 2026 para bachilleres

La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) inició el proceso de registro para los bachilleres y estudiantes del último año de educación media que aspiran a ingresar a las universidades del país.

A través de este mecanismo, los estudiantes podrán seleccionar las opciones de estudio y los centros de educación superior de su preferencia.

Para completar la inscripción por primera vez, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria dispuso el siguiente procedimiento en su plataforma digital:

1. Acceso al portal: Ingresar a la página web oficial sni.opsu.gob.ve.

2. Gestión de credenciales: Seleccionar la opción “Gestión de contraseña” en la parte inferior derecha y elegir el perfil de “Aspirante”.

3. Identificación: Introducir el nombre de usuario bajo el formato requerido, que consiste en la letra V seguida del número de cédula de identidad.

4. Verificación de seguridad: Escoger el método de recuperación, bien sea mediante el correo electrónico registrado o respondiendo a las preguntas de seguridad.

5. Validación: Generar una nueva clave de acceso para guardar los cambios y habilitar el perfil en el sistema.

La cartera de educación universitaria habilitó canales de atención directa para resolver dudas sobre el proceso.

Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0800-6778764 y 0212-0331, o escribir al correo electrónico [email protected].

Con información de Globovisión