Detienen a dos PNB por ofrecer servicios de manera ilícita a través de WhatsApp en Miranda

Tras un operativo llevado a cabo en Charallave, estado Miranda, dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos por ofrecer servicios ilegales, aprovechándose de sus cargos. Los sujetos, fueron identificados como Xavier Eduardo Chirinos García, de 21 años, y Orlando José Rojas García, de 29 años, ambos adscritos a la División de Inteligencia Estratégica de la PNB, ubicada en el sector La Mata de Charallave

Los detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la Delegación Municipal de Ocumare del Tuy, en el sector El Dividive, fueron los encargados de realizar la operación. De acuerdo a la información de los medios, a ambos se les acusa de cobrar por la verificación de antecedentes penales a través del Sistema Integral de Información Policial (Siipol), la base de datos administrada por el Cicpc.

Además de verificar antecedentes penales, también ofrecían servicios de chequeo del estatus de vehículos, cobrando 10 dólares en efectivo por cada revisión. Se conoció que también gestionaban trámites en diversas instituciones del Estado, incluyendo el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), así como en lo relacionado con el Registro Civil Venezolano (RCV).

Estos servicios eran promocionados a través de grupos de WhatsApp compuestos por funcionarios policiales. Al momento de su arresto, los oficiales se encontraban en su tiempo libre.

Vía Notitarde