GNB captura a cuatro integrantes del grupo “El Negro Juancho” con miles de dólares en efectivo

Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) asestaron un duro golpe a las estructuras criminales que operan al sur del país, tras la captura de cuatro ciudadanos presuntamente vinculados al Grupo de Delincuencia Organizada (GEDO) conocido como “El Negro Juancho”, en el estado Bolívar.

El procedimiento fue ejecutado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al CZGNB-62 Bolívar, quienes realizaban labores de escudriñamiento y profilaxis en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) Guarataro, en Ciudad Bolívar.

De acuerdo a lo informado por este cuerpo de seguridad, los sospechosos se desplazaban a bordo de dos motocicletas al momento de ser interceptados por la comisión militar. Según las investigaciones preliminares, estos sujetos forman parte de una red criminal que opera principalmente en el kilómetro 88, zona conocida por la actividad minera.

En este sentido, a esta organización se le atribuyen delitos relacionados con tráfico ilícito de combustible y, extracción y comercialización ilegal de metales y minerales estratégicos. Durante la revisión de los ciudadanos y los vehículos, los efectivos militares lograron decomisar una importante suma de elementos que los vinculan directamente con actividades ilícitas: 23 mil 900 dólares americanos en efectivo, 2,7 gramos de oro y cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a peritaje.

Finalmente, el caso fue puesto a la orden del Ministerio Público. Los detenidos enfrentarán cargos por legitimación de capitales y tráfico de material estratégico, delitos que atentan contra la estabilidad económica y los recursos naturales de la nación.

Vía Notitarde