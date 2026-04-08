Incautan más de 7 kilos de droga y detiene a tres sujetos en Táchira

En procedimientos aislados realizados por la División Contra Drogas del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado Táchira, tres hombres resultaron detenidos tras ser sorprendidos transportando cargamentos de sustancias estupefacientes en los municipios Cárdenas y Bolívar.

Decomiso de cocaína en el sector Arjonas

El primer operativo tuvo lugar en el sector Arjonas, perteneciente al municipio Cárdenas. Funcionarios en labores de patrullaje detectaron a un ciudadano que se desplazaba a pie portando un costal de color blanco.

Tras proceder a la inspección de rigor, los efectivos hallaron en el interior del saco: seis envoltorios tipo panela de presunta cocaína, con un peso total de 6 kilos con 300 gramos. El sujeto fue aprehendido de inmediato y el cargamento fue confiscado como evidencia principal del caso. Golpe al microtráfico en La Mulera Simultáneamente, en el marco de los dispositivos de seguridad fronteriza, una comisión policial interceptó a dos hombres que circulaban en una motocicleta por la carretera Trasandina, específicamente en el sector La Mulera, municipio Bolívar (San Antonio del Táchira).

Durante la requisa, los oficiales encontraron dentro de un morral la cantidad de 1 kilo 259 gramos de presunta marihuana. Los ocupantes del vehículo de dos ruedas fueron puestos bajo custodia policial al no poder justificar la procedencia ni el destino de la sustancia.

Ambos procedimientos fueron notificados formalmente al Ministerio Público. Tanto los tres detenidos como los más de 7,5 kilogramos de droga incautados quedaron a las órdenes de las fiscalías correspondientes para el inicio de los procesos administrativos y penales de ley.

Con información de Notitarde