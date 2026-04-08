IVSS alertó sobre estafas en redes sociales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) alertó a sus usuarios sobre varios métodos de estafa que circulan en redes sociales con supuestas promociones del Banco de Venezuela (BDV) y del Sistema Patria.

A través de una canal de Telegram destinado a los ciudadanos pensionados, la institución compartió la alerta en la que aclara que los beneficios del Sistema Patria son de asignación directa y no requieren algún tipo de activación externa con ayuda de terceros.

La advertencia muestra tres promociones falsas que el ente ha podido detectar en redes sociales. La primera, de hecho, consiste en la supuesta activación del código QR del carnet de la patria, con la falsa promesa de poder acceder a más bonos y beneficios sociales que antes.

El segundo método de estafa está relacionado con una supuesta promoción para acceder a créditos para mujeres a través del Banco de Venezuela.

Finalmente, el tercer tipo de estafa que mostró el IVSS es a través de la asignación falsa del beneficio Cultores Populares 2026.

“Todas las promociones de bonos, créditos o cualquier otro premio en redes sociales relacionadas con el BDV, la plataforma patria u otras instituciones o empresas son estafas difundidas a través de perfiles de usuario falsos”, indicó el IVSS en su publicación.

Todos los trámites relacionados con el Sistema Patría deben realizarse a través de su página oficial.

Asimismo, los pasos a seguir para solicitar los créditos del Banco de Venezuela se pueden consultar en su portal oficial. Adicionalmente, el banco solicita unos recaudos que deben ser enviados a las sedes de la entidad bancaria.

IVSS aclaró que no pide constancia de fe de vida a los pensionados

Otra información falsa que circuló en redes sociales durante marzo fue la supuesta solicitud del IVSS de constancias de fe de vida a los pensionados.

“El IVSS no está solicitando constancia de fe de vida. Esa información que circula en redes es falsa”, aclaró el organismo a través de su cuenta en Instagram.

Asimismo, el IVSS instó a los adultos mayores y pensionados a no compartir información personal con “gestores desconocidos”; también pidió a las personas visitar la página web de la institución o revisar las cuentas oficiales en redes sociales.

Con información de El Diario