Cuatro consejos para cuidar tus manos de los detergentes y productos de limpieza

Lavar los platos es parte de la rutina de todo hogar y para algunos puede ser un problema el efecto en la piel. El problema surge de los productos de limpieza y los químicos que pueden efectivamente dañar tus manos. Por eso te proponemos algunas recomendaciones para hidratarte y protegerte. Lavar tiene que dejar de ser algo negativo, ¿no?

Guantes protectores

Existen dos versiones de esta historia: una que dice que los guantes efectivamente benefician a la persona que los usa y otra que cuenta que el material de los guantes le genera problemas a tus manos. ¿Hay que quedarse con un lado de la historia? No, sino que se tenemos que informarnos. El inconveniente con este tema radica en que los guantes se deben cambiar cada cierto tiempo para que no se contaminen y las bacterias que se puedan alojar ahí lleguen tus manos. Si se tiene en cuenta este detalle, que no es menor, tranquilamente se pueden proteger tus manos con este accesorio.

Aceite

Si sientes que tus manos ya se dañaron, o quieres protegerlas con algo más que unos guantes, el aceite puede ser lo que estabas buscando. La hidratación es fundamental y seguramente ya lo sabes. ¿Por qué? Porque fortalece las capas de la piel y la defiende los químicos que se encuentran en los detergentes y los productos de limpieza. Incluso la constante fricción de la esponja desgasta la piel. Por eso te recomendamos el aceite de almendras o rosa de mosqueta para que te lo coloques en tus manos una o dos veces por día. No solo hidratan sino que también suavizan. ¿Qué más podemos pedir?

Elegir jabón

Es muy común que, por comodidad, si estás más cerca de la cocina elijas lavarte ahí y no en tu baño. Sin embargo algo fundamental para cuidar tu piel es no elegir este tipo de aseo cuando existe el jabón en el baño. El jabón puede ser un gran aliado para según su composición. Existen hidratantes, aquellos que regeneran, incluso hay algunos con extractos de plantas y flores que son súper beneficiosos. Cambiando este hábito se puede lograr mucho más de lo que piensas.

Manicura

Hacerse las manos no quiere decir gastar una gran cantidad de dinero en una manicura, ¿sabías? La idea es que quien lo realice, se encargue de exfoliar bien toda la zona y también sacar la piel muerta para dejar lugar a que se regenere. Por eso te decimos que lo puedes hacer en tu casa sin inconvenientes. Incluso mezclando una crema humectante que tengas con azúcar, alguna sal marina o avena puedes hacer un excelente exfoliante casero. ¡Anímate!

Con todo esto, es hora de que pongas en marcha un plan de acción para cuidarte y protegerte. ¿Quién dijo que lavar y destruir tus manos era una tarea imposible?

Vía: Agencias