Muere albañil en Bejuma tras caer de una azotea en la que trabajaba

En Bejuma, un albañil falleció, tras caer de una altura de aproximadamente ocho metros, mientras trabajaba en un edificio, la tarde de este martes 7 de abril.

La víctima quedó identificada José Daniel Aponte Niño (43), residenciado en el sector El Rincón de Bejuma, quien se encontraba trabajando en la azotea del edificio Don Juan, ubicado en el sector Santa María, calle Vargas con Av. Los Fundadores.

De manera extraoficial se conoció que Aponte estaba subiendo materiales de construcción a la azotea con un winche (elevador) eléctrico y por motivos que aún están bajo investigación por parte de los funcionarios del CICPC, el sistema falló ocasionando que el albañil perdiera el equilibrio y cayera, impactando frontalmente contra el piso. Debido al fuerte impacto Aponte murió en el sitio del suceso.

Al lugar llegaron comisiones del Sistema Integrado de Protección Civil y Bomberos Carabobo, Delegación del Cicpc Bejuma y Senamecf.

Con información de Notitarde