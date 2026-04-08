Netflix lanzó una aplicación de juegos para chicos: ¿cómo se usa y qué títulos tiene?

Esta semana, Netflix lanzó una nueva aplicación que profundiza su apuesta por los videojuegos. En este caso, el foco está puesto en los usuarios más pequeños de la familia.

La novedad es Playground, una app que funciona por fuera de la plataforma de streaming de la “N” roja y que tiene un catálogo de títulos pensados para los chicos.

Playgroung: así es la nueva aplicación de juegos que lanzó Netflix

“Estamos creando un mundo donde los niños no solo pueden ver sus historias favoritas, sino que también pueden sumergirse en ellas e interactuar con sus personajes preferidos”, dijo un representante de Netflix en un comunicado que anuncia el despliegue de esta novedad. “Se trata de un espacio ideal para descubrir, aprender y jugar”, agregó.

Más allá de las clásicas promesas de los anuncios oficiales, ¿cuáles son las características de Playground? Para comenzar, hay que decir que se trata de una app independiente. En otras palabras, tal como señalamos más arriba, funciona por fuera de Netflix. Por eso, es necesario realizar una descarga, tanto en Google Play como en la App Store.

Hay que tener en cuenta que para usar Playground es necesaria una suscripción al conocido servicio de streaming. Otro detalle relevante acerca de esta propuesta, tratándose de una propuesta para chicos: la experiencia es libre de anuncios y tampoco hay compras dentro de la aplicación.

Otro buen detalle es que es posible usar la aplicación sin conexión a Internet, lo que la vuelve ideal para usar, por ejemplo, durante viajes largos.

La empresa estadounidense señaló que el catálogo de juegos crecerá en forma constante y que, en el lanzamiento, se incluyen varios títulos protagonizados por personajes populares de series infantiles, entre ellos Peppa Pig, tal como vemos en el video de presentación.

Para tener en cuenta, la propuesta fue pensada para chicos de hasta 8 años.

¿Cuándo se lanza globalmente la app de juegos Playground?

La aplicación debutó esta semana en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Filipinas.

Netflix informó que llegará a más países a partir del 28 de abril, disponible tanto en iOS como en Android.

COn información de TN…