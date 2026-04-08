Preso sujeto por estafar bajo la modalidad de pantallazos

Funcionarios de la División de Investigaciones de Delitos de Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), lograron la captura de un antisocial dedicado a la estafa en comercios mediante el uso de comprobantes de pago fraudulentos en el municipio Libertador.

Deivys Daniel Quintero Terán (19), fue detenido en el sector Gato Negro, parroquia Sucre, tras un intenso trabajo de campo y experticias documentales realizadas por los pesquisas de la Policía Científica.

De acuerdo con las investigaciones, Quintero Terán operaba principalmente en los comercios de Los Frailes de Catia, donde seleccionaba mercancía de valor y al momento de realizar el pago, mostraba a los comerciantes supuestas capturas de pantalla de transferencias bancarias que nunca se hacían efectivas.

Mediante esta modalidad de pantallazos falsos, el victimario lograba obtener un beneficio económico inmediato, afectando gravemente el patrimonio de los pequeños y medianos comerciantes de la zona.

Durante el procedimiento se colectó como evidencia un equipo telefónico marca Blu, modelo Vivo XL4, el cual era utilizado para gestionar las imágenes fraudulentas y cometer las estafas.

El detenido fue puesto de manera inmediata a la orden de la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas.

Con información de @douglasriccovzla